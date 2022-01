Servizio Civile nel mondo della cooperazione: 33 posti disponibili in Granda

Conto alla rovescia per la partecipazione al nuovo bando del Servizio Civile Universale. Anche quest’anno, per i giovani tra i 18 e i 28 anni, tante occasioni di crescita personale e professionale nel mondo della cooperazione.

A livello provinciale sono 33 i posti disponibili, suddivisi in interessanti progetti sviluppati con professionisti del settore.

Per l'assistenza di migranti e richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati, il progetto “Essere e avere”, attivato in tre sedi: a Cuneo con la cooperativa sociale Fiordaliso, con la cooperativa Momo scs Case del Cuore e a Mondovì con Proteo SPRAR 1.

"Il posto giusto” dedicato all’assistenza di minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale; donne con minori a carico e donne in difficoltà. Il progetto curato da: Emmanuele soc. Coop. Sociale arl (Cuneo), soc. Coop. Sociale Il Girasole onlus (Genola), coop. Soc. Arl Insieme a voi onlus (Micronido Pachidù, Busca), coop. Soc. Arl Insieme a voi onlus (Asilo nido I Cuccioli, Borgo San Dalmazzo), coop. Soc. Arl insieme a voi soc.coop.soc (Micronido Tataclò, Cuneo), cooperativa sociale Fiordaliso (Cuneo) ed Emmanuele soc. Coop. Sociale onlus (Cuneo).

“Le ragioni del cuore” per l’assistenza adulti e terza età in condizione di disagio e disabili, attivato nei seguenti centri: Proposta 80 soc.coop.sociale arl 1 (Demonte), Proposta 80 soc. coop. sociale - Materamabilis nucleo L’arcobaleno (Cuneo), Proposta 80 soc. coop. sociale (comunità La Rocca – Roccasparvera), Proposta 80 soc. coop. sociale (centro Mauro Chiusa Pesio), Proposta 80 soc. coop. sociale (centro diurno Alambicco Racconigi), Proposta 80 centro tessere (Fossano), Progetto Emmaus coop.soc. (comunità casa Maria Rosa Alba), Progetto Emmaus coop.soc. (g.a. Tetti blu Alba), progetto Emmaus coop. soc. (comunità Aurora, Pollenzo), progetto Emmaus coop.soc. (g.a. Ariete, Alba) coop. soc. arl Insieme a voi onlus 1, Busca), progetto Emmaus coop. soc. (g.a. La rocca, Bra), San Paolo soc. coop. soc. (laboratorio cicli Borgo San Dalmazzo), San Paolo soc.coop.soc. (Cuneo), Proteo comunità Cascina Martello (Briaglia), Proteo comunità Cascina Piana, Millesimo (sv).

“Comunità educante per il digitale” nel settore educazione e promozione culturale, per la diffusione della cultura digitale nei cittadini attivato in Confcooperative Cuneo

E infine, “Pezzettino”, un progetto di educazione e animazione culturale dedicato ai minori a Cuneo con coop.soc. Il Melograno, Centro Educativo Take5! e Momo scs Casa Quartiere Donatello.

INFO E MODALITA’

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio. I progetti, che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio, avranno durata di 12 mesi.

I volontari riceveranno un compenso mensile di € 444,30 per 12 mesi a fronte di 25 ore settimanali.

Tutte le informazioni e i dettagli sui singoli progetti sono consultabili sul sito di Confcooperative Cuneo all’indirizzo www.cuneo.confcooperative.it

Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente Roberta Rallo all’indirizzo email: rallo.r@confcooperative.it