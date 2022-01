Servizio civile presso il Circolo Acli Caffè Alzheimer e l’Associazione Raffaella Rinaudo di Dronero

Il Circolo Acli Caffè Alzheimer di Dronero in collaborazione con l’associazione Raffaella Rinaudo ricerca un/a giovane tra i 18 e i 28 anni, di Dronero o di comuni limitrofi, per ricoprire il posto di servizio civile tramite le ACLI di Cuneo che sarà avviato tra maggio e giugno del 2022 e durerà 12 mesi.

Svolgere il servizio civile presso il Caffè Alzheimer e l’Associazione Raffaella Rinaudo significa partecipare ad attività per agevolare la vita di anziani, bambini e ragazzi, stranieri e popolazione fragile del territorio; nello specifico il progetto di riferimento è “Voglio essere social” (per info: https://www.acli.it/servizio-civile-bando-2021/#1609349646357-20baf2da-ea75 ). I requisiti richiesti, oltre alla capacità nell’uso delle tecnologie digitali, sono sensibilità, apertura all’altro e costanza nell’impegno. Allo stesso tempo, chi partecipa può usufruire di un’importante occasione di formazione, di crescita personale e professionale, per questo servizio riceve un riconoscimento economico di 444,30 euro di assegno mensile, a fronte di un impegno di 25 ore a settimana.

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line” (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022.

Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Michela Re tel. 333 7916792 (Caffè Alzheimer Dronero) o Adriana Abello tel. 328 4882320 (Associazione Raffaella Rinaudo)