Sopralluogo degli assessori regionali Carosso e Icardi all'ex caserma Pisacane di Prazzo

Un incontro importante e fortemente voluto dalla nuova amministrazione di Prazzo è avvenuto sabato 15 gennaio con i vertici della Regione. C'erano il Vice-Presidente nonché assessore alla Montagna Fabio Carosso e Luigi Icardi, assessore alla Sanità.

Il focus della riunione è stato il complesso delle ex caserma Pisacane di Prazzo Inferiore.

Dopo un attento sopralluogo, la delegazione si è riunita presso la sala consigliare del comune di Prazzo, sono state esaminate e discusse idee e progetti dell’amministrazione che potrebbero concretizzarsi proprio nell’ex area militare.

L’invito a partecipare, che è stato esteso ai sindaci della valle e non solo, ha visto protagonisti oltre al sindaco di Prazzo come promotore, anche i sindaci di Acceglio, Stroppo, Elva, Macra, San Damiano, Roccabruna, Dronero e di Caraglio.

Gli Assessori Regionali hanno confermato l’interesse e l’appoggio della Regione a supportare le aree di montagna per potenziare lo sviluppo e i servizi sul bando aree interne ma anche sviluppare e concretizzare nuovi progetti nell’area PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Un’impresa sicuramente difficile e impegnativa per la creazione e l’adeguamento di strutture per servizi alla persona, culturali e sanitarie al fine di migliorare la vita ai residenti ma anche di attirare nuovi insediamenti sia abitativi che produttivi.

Energie sostenibili, teleriscaldamento, cultura, turismo e sanità sono “semi” da mettere a dimora per trasformare un ex complesso militare in un “fiore” all’occhiello di tutta la valle Maira.

Seguiranno a breve altri tavoli tecnici e si inizieranno i lavori di “studio di fattibilità” e progettazione.