Addio a Franco Revelli, figura storica del Toro Club Saluzzo

E’ deceduto all’età di 87 anni Franco Revelli.

"Una figura storica, un pilastro del Toro club Saluzzo - ricorda il presidente Nino Gancia -. Era stato uno dei fondatori del club ed ha fatto parte del direttivo a cavallo tra gli anni ’70 e '80. Lascia un grande vuoto nel cuore dei tifosi granata della città che lo ricordano con affetto e stima sulla pagina del club".

Fino alla pensione ha gestito il negozio con annesso magazzino all’angolo di via Martiri della Liberazione con corso XXVII Aprile, dove vendeva ferro e materiale di carpenteria e per l‘edilizia, come carbone.

Era stato Ciaferlin nel Carnevale cittadino del 1958, accompagnando la Castellana Caterina Lombardo Pons.

Classe 1934, era un riferimento per l’organizzandone di pranzi e cene della leva.

Lascia la moglie Elsa Culasso, il figlio Flavio con la moglie Cinzia, le nipoti Arianna e Alice.

Il rosario si recita questa sera, martedì 18 gennaio alle 18, in duomo. Sempre in duomo si svolgono i funerali domani, mercoledì 19 gennaio, alle 14,30.