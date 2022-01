Un ferito nel tamponamento tra tre veicoli a Villafalletto

E’ di un ferito il bilancio del sinistro verificatosi negli scorsi minuti lungo la provinciale 161, in territorio di Villafalletto, all’altezza delle Fattorie Fiandino.

Qui, per cause in corso di accertamento, tre mezzi, tra i quali un autoarticolato e un furgone, sono stati coinvolti in un tamponamento. Ad avere la peggio il conducente di un mezzo in opera per conto di un corriere espresso. L’uomo è stato soccorso dal personale dell’emergenza 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sembrano comunque destare particolare preoccupazione.

I soccorsi hanno impegnato anche i Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento Volontari di Saluzzo e una squadra con autogrù proveniente dal Comando di Cuneo.