Può dare grandissime soddisfazioni riuscire a svolgere la professione di attore: non bisogna necessariamente pensare a Leonardo di Caprio perché sono migliaia gli attori che lavorano in Italia nei vari ambiti e tantissimi di loro sono passati da una formazione completa data dall’Accademia recitazione.

Una persona che ha studiato per diventare attore può lavorare all’interno dei teatri, in differenti compagnie così come in televisione o mettendosi al servizio dell’industria cinematografica o radiofonica.

Gli attori possono lavorare anche per registrare degli spot pubblicitari che spesso sono proprio un trampolino di lancio importante per una futura carriera, basti pensare che, in Italia, Stefano Accorsi è stato lanciato da una famosa pubblicità di un gelato. La strada per diventare attore dunque è lunga e impervia ma è serenamente percorribile soprattutto quando ci si mette la serietà e la passione e ci si iscrive a corsi e scuole prestigiose come l’Accademia di recitazione dove ci sono degli insegnanti estremamente preparati e si può respirare e toccare con mano l’atmosfera che potrà accompagnare l’attore per il resto della vita. Possono essere coltivate amicizie e collaborazioni importanti per il futuro perché, tutto sommato, si tratta sempre solo di un lavoro di équipe dove formare una squadra e imparare a lavorare in gruppo è estremamente importante.

Come viene preparato un attore e i differenti ambiti di esercizio della recitazione

Per quanto l’aspetto fisico possa essere un elemento piuttosto importante, o ancor meglio si possa parlare di “fotogenia“ in realtà ci sono molti elementi che possono essere decisivi per far diventare un attore degno di nota.

L’utilizzo della voce che viene coltivata attraverso una serie di corsi volti a migliorare la pronuncia, la tonalità e la sua espressività. In tal senso con le volte vengono suggeriti per corsi di dizione specialmente a quelle persone che per loro provenienza geografica hanno un accento particolare o comunque molto marcato che lei può penalizzare durante il lavoro

Moltissimi attori che poi non sono usciti alla ribalta con una carriera sfolgorante dal punto di vista cinematografico sono diventati però famosi proprio per merito delle proprie voci e hanno cominciato un'importante carriera come doppiatori proprio per la loro capacità di interpretare attraverso di essa tutta la vasta gamma di emozioni umane risultando particolarmente convincenti. Invece, in altri settori è più importante il linguaggio del corpo che viene coltivato per riuscire a imprimere i caratteri ai propri personaggi grazie ai movimenti fluidi e pertinenti.

Basti pensare ai casting per scegliere gli attori che devono interpretare un Musical, genere che negli ultimi anni ha attratto al botteghino tantissimi spettatori. Recitare può essere dunque unito a performance canore e danzanti, dunque riuscire a completare una formazione a 360° diventa particolarmente rilevante per affrontare al meglio i provini ed essere ingaggiati in un ruolo.

Del resto in un mondo complesso come quello della recitazione Non si può pensare di avere successo senza studiare, senza formarsi e senza essere preparati ad affrontare tutti gli imprevisti che inevitabilmente accadono durante il percorso che bisogna superare a tutti i costi