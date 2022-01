A Bra un seminario per comprendere meglio le emozioni dei bambini

Proseguono gli appuntamenti con i seminari informativi on line organizzati dall’Asilo Nido di Bra, dedicati in particolare ai genitori dei bambini di età inferiore ai tre anni. Il nuovo incontro telematico, diretto dalla psicologa Silvia Spinelli, è in programma per lunedì 24 gennaio dalle 17,30 alle 19,30. Il tema trattato sarà “Le emozioni dei bambini: come posso comprendere al meglio le emozioni dei miei bambini? Che significato hanno le diverse emozioni? Ci sono risposte 'giuste' o 'sbagliate' quando un bambino manifesta un'emozione? E come non farsi contagiare?”.

Il seminario successivo si terrà lunedì 14 marzo e verterà sull’uso del vasino e sulla delicata fase dello “spannolinamento”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati e si svolgono sulla piattaforma Zoom. Per partecipare agli incontri è necessario utilizzare il link https://us02web.zoom.us/j/85289418893.