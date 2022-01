Pian Munè di Paesana: sci, trekking e luna piena

Per chi vuole raggiungere la località per un trekking invernale questo è il momento giusto: giornate splendide, temperature giuste e panorami mozzafiato. Si raccomanda l’uso della giusta attrezzatura, l’ideale sono i ramponcini.

Ma questa è anche la settimana della Luna Piena. Il Rifugio Pian Munè a 1535 metri è aperto tutte le sere mentre il Rifugio in quota è aperto le sere di venerdì, sabato e domenica (prenotazione al numero 3286925406, anche con messaggio whatsapp).

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè è a disposizione via mail all’indirizzo info@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406,