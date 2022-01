Rinviati al 2023 i Campionati Nazionali ANA di Sci di fondo

È stata annullata l’86esima edizione dei Campionati Nazionali ANA di Sci di fondo, in programma il 5 e 6 febbraio 2022 in località Bagni di Vinadio.

La decisione è stata presa dalla Commissione Sportiva Nazionale ANA, in accordo con le autorità locali, a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19.

Si è reputato più prudente il rinvio della manifestazione sportiva al prossimo anno, al fine di garantire la tutela della salute pubblica.



“Ci rincresce dover rinunciare quest’anno ad ospitare i Campionati – commenta il presidente della Sezione ANA di Cuneo Luciano Davico -, ma ci auguriamo di poter riproporre l’iniziativa nel 2023 in sicurezza e nello “spirito alpino” che da sempre contraddistingue la nostra Associazione”.