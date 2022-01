QUARTA PARETE - Caro energia: la grande stangata su imprese e consumatori

E' questo il tema della puntata di Quarta parete in onda stasera martedì 18 gennaio su Targatocn e LavocediAlba alle 21 e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli sarà dedicata agli impressionanti rincari su gas ed elettricità che si sono registrati a partire dalla seconda metà del 2021. L'impatto su imprese e consumatori è elevatissimo.

Sul fronte industriale si rischia una pesante battuta d'arresto della ripresa economica. Per il consumatore gli aumenti si traducono in importanti aumenti in bolletta e in un importante rincaro del prodotto finale, a partire dai beni primari come il pane.

Ci sono soluzioni?

Ne parleremo in studio con Andrea Corniolo, referente per il tema Energia in Confindustria Cuneo, con Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, con l'avvocato Riccardo Sartoris, presidente del Movimento Consumatori e infine con Stefano Arnaudo di BioRivoira, azienda di Falicetto specializzata nella coltivazione e distribuzione di frutta biologica.

Quarta parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".