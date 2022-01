Non permettete che Paride soccomba alla disperazione

I cani non sono tutti uguali: alcuni di loro sanno adattarsi meglio alla vita in canile, altri la vivono come una situazione insopportabile.

Paride purtroppo fa parte della seconda categoria e ci sta chiedendo disperatamente aiuto.

Ogni volta che noi volontari ci allontaniamo dal suo box, lasciandolo da solo, lui piange tantissimo.

Paride è un cucciolone di circa 40 kg, sotto quella montagna di muscoli nasconde una grande fragilità e insicurezza.

Sta soffrendo tantissimo e noi soffriamo con lui.

Sente la necessità di una mano amica, di essere capito e portato via da quella che non può accettare come vita. Siamo certi che in cambio vi ripagherà con immenso amore grazie al suo enorme cuore.

Anche Remì cerca casa: ha circa 10 mesi, un concentrato di simpatia e dolcezza in una taglia piccola! Venite a conoscerlo!

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197 - Daniela 338 3334697