Dopo “la terza media” al CNOS-FAP a Saluzzo

“Vieni da Noi” è lo slogan lanciato quest’anno dal CNOS-FAP per presentare gli Open Day e l’offerta formativa per l’anno 2022-23 alle ragazze e ai ragazzi e famiglie del territorio Saluzzese, e non solo, con l’obiettivo di far conoscere ambienti e attrezzature e programmi grazie ai quali è possibile conseguire la qualifica professionale “dopo la terza media” e poi o inserirsi nel mondo del lavoro oppure proseguire gli studi per il diploma professionale.

Allora prenota il tuo open day personalizzato!

Il CNOS FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e Aggiornamento Professionale) opera a Saluzzo, una delle sue 13 sedi del Piemonte, nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale con lo spirito ed il metodo che Don Bosco ha lasciato in eredità ai suoi Salesiani. Il Centro di formazione professionale si trova in Palazzo Solaro, nel centro storico di Saluzzo, in via Griselda 8 con parte dei laboratori nel complesso “Ex Gianotti” di via Tapparelli, a poche decine di metri dalla sede principale.

Il CFP è accreditato sia per le attività di formazione che per l’orientamento e i servizi al lavoro. I ragazzi e le ragazze, così come gli adulti, che decidono di seguire un corso professionale sono seguiti in tutte le fasi, fino all’inserimento lavorativo.

Per tutti viene erogata un’attività di orientamento iniziale, nella quale si visitano i laboratori e, coadiuvati dal personale del Centro, viene scelto il percorso più adatto; durante l’erogazione dei corsi viene data la possibilità di provare sul campo le competenze acquisite mediante una fase di stage in azienda (al terzo anno dei percorsi triennali e nei corsi annuali ove previsto) e, a qualifica ottenuta si potrà valutare se proseguire con gli studi o provare un’esperienza lavorativa, col supporto dello Sportello dei Servizi al Lavoro.

L'offerta formativa 2022-23 per i ragazzi e le ragazze in uscita dalla terza media prevede i seguenti percorsi di istruzione e formazione che portano alla qualifica professionale:

- Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: una figura professionale che impara a gestire in tutte le sue varie mansioni, una piccola realtà ricettiva del territorio, sia dal punto di vista della predisposizione di pacchetti turistici, gestione delle prenotazioni, delle attrezzature, fino alla cucina e alla caffetteria per gestire anche la parte di ricettività eno-gastronomica. Il tutto viene visto in un’ottica di valorizzazione e conoscenza in particolare delle specificità del territorio del Saluzzese e delle Valli.

- Operatore del benessere - Erogazione di trattamenti di acconciatura: la figura dell’acconciatore, ormai storicamente vede il CFP di Saluzzo tra i centri più importanti del territorio e qui la qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività di trattamento e servizio di acconciatura, che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell'aspetto della persona, con competenze negli ambiti dell'accoglienza, dell'analisi dei bisogni, dell'acconciatura e del trattamento estetico di base.

- Operatore delle produzioni alimentari - Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno: al classico percorso che forma i panificatori, negli ultimi anni abbiamo sviluppato e potenziato anche i settori della pasticceria, della pizzeria, della pasta fresca e secca e della gelateria/cioccolateria oltre all’apertura del nuovo Laboratorio Vendite che vorrà fornire anche una maggiore attenzione al marketing del prodotto finito.

-Tecnico dell’acconciatura: percorso annuale per il conseguimento del diploma professionale, è abilitante ed erogato in modalità duale quindi con una particolare attenzione all’alternanza scuola lavoro, rivolto che chi ha già una qualifica nel settore.

Tutti i percorsi indicati sono GRATUITI perché finanziati da Regione Piemonte e Fondo Sociale Europeo, per questo motivo, in ottica di raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli Enti finanziatori saranno trattate in tutti i corsi le tematiche delle pari opportunità e della lotta alle discriminazioni, della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione. In particolare la sede di Saluzzo, con gli altri partner del territorio, si impegna nel settore della sensibilizzazione ambientale, mediante la predisposizione di attività specifiche e con uno

spirito pratico e laboratoriale che ci contraddistingue, così come fortemente richiesto dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze.

Non solo Istruzione e Formazione professionale per i minori ma anche corsi di Apprendistato e di formazione continua per gli adulti.

Il Centro, infatti, eroga i moduli di Apprendistato professionalizzante obbligatori e finanziati dalla Regione Piemonte, dando modo agli ex allievi qualificati che ottengono un contratto da apprendisti, di ritornane nello stesso luogo che li ha formati. Per i lavoratori è invece disponibile un ricco catalogo di corsi di formazione continua.

Negli ultimi anni, la sede eroga con cadenza mensile anche i corsi di rilascio e rinnovo per il patentino per l’acquisto e l’uso consapevole dei prodotti fitosanitari.

Per visitare il CFP e fare un colloquio orientativo coi formatori è possibile ancora prendere appuntamento chiamando lo 0175-248285 oppure scrivendo una email segreteria.saluzzo@cnosfap.net.

Per informazioni:

- telefonare al numero 0175-248285

- mandare una mail a segreteria.saluzzo@cnosfap.net

- consultare i siti: cuneo.cnosfap.net/saluzzo e saluzzo.cnosfap.net

- Consultare la nostra pagina Facebook "Cnos Fap Salesiani Saluzzo"

Ricordiamo a tutti che L’accesso è consentito soltanto prenotando l’appuntamento al numero 0175-248285 ed esibendo la Certificazione Verde (Green Pass).

E allora “Vieni dai noi al CNOS-FAP”!