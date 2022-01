Qualifica: Operatore del Benessere - Acconciatura

Gabriele Martini - Classe 2 Acconciatore – AFP Cuneo

Perché hai scelto AFP?

Ho scelto questa scuola perché fin da quando ero piccolo mi piaceva tagliare i capelli, infatti rubavo le bambole di mia sorella e creavo dei nuovi look. Qui in questa scuola posso imparare il mestiere dei miei sogni e mi sento a casa mia. Nessuno mi giudica.

Che cosa ti piace di questa scuola?

In questa scuola la cosa che mi piace fare più di tutto sono le ore di laboratorio perché mi appassiona creare tante acconciature semplici ma belle. I professori sono molto preparati, gentili e disponibili. La scuola è bellissima.

La consiglieresti a chi deve scegliere dopo la terza media? Perché?

Proprio in questi giorni ho consigliato questa scuola ad un mio amico, perché secondo me è la scuola giusta per chi vuole diventare un parrucchiere. Grazie all’ alternanza si ha la possibilità di imparare il mestiere direttamente nel salone e ti sembra già di essere il protagonista.

