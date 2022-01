Qualifica: Operatore elettrico

Corinna Isnardi – Classe 3 Operatore elettrico – AFP Dronero

Perché hai scelto AFP?

Dopo un’esperienza non molto positiva in un’altra scuola, ho preso contatto con l’AFP di Dronero e ho valutato positivamente la possibilità di uno sbocco lavorativo a breve termine.

Che cosa ti piace di questa scuola?

Anche una ragazza trova una bella dimensione ad affrontare materie tecniche come la programmazione di schede elettroniche e ad imparare aspetti di relazione con clienti diversi. Queste cose le viste in pratica durante l’alternanza in aziende di vendita del settore elettrico.

La consiglieresti a chi deve scegliere dopo la terza media? Perché?

Sì perché è una scuola dove bisogna mettere dell’impegno, ma è una cosa nuova la modalità dello svolgimento della lezioni e dei compiti con l’IPAD. È molto interessante affrontare l’alternanza dal secondo anno che mi ha valorizzato e mi ha messo in gioco.

