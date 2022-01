A Barge e Paesana la Croce rossa cerca 12 giovani per il Servizio civile

Anche a Paesana e Barge la Croce rossa italiana cerca giovani che vogliano mettersi alla prova con l’esperienza del Servizio civile universale.

Sono dodici i posti disponibili, rispettivamente sei per la sede CRI di Barge, e sei per la sede CRI di Paesana. Per l’anno 2022, infatti, sono stati attivati sulle due realtà, che afferiscono al Comitato CRI di Racconigi, due diversi progetti: “Con la CRI non sei mai solo” e “Tutti per uno, la CRI per tutti!”.

Il Servizio civile universale prevede un impegno di 25 ore settimanali, ed è rivolto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, che siano studenti o senza occupazione. 12 i mesi di durata del servizio, per un compenso di 444,30 euro mensili.

Durante il percorso del Servizio civile sono garantiti attività di formazione e tutoraggio iniziale, copertura assicurativa e riconoscimento del servizio ai fini previdenziali. Il servizio civile costituisce inoltre punteggio nei concorsi pubblici ed è inseribile nel curriculum vitae.

Tutte le informazioni utili possono essere reperite al sito www.politichegiovanili.gov.it.

Ma non solo, perché gli interessati possono anche informarsi direttamente dalle sedi CRI di Barge e Paesana.

I recapiti della CRI Barge: 0175.346262 – crocerossaitalianabarge@gmail.com – pagine Facebook e Instagram “Croce rossa Barge”.

I recapiti della CRI Paesana: 0175.987477 – cripaesana@libero.it – pagine Facebook e Instagram “Croce rossa Paesana”.

Il termine per le iscrizioni, che vanno presentate esclusivamente on-line sull’apposita piattaforma reperibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it (bisogna essere in possesso dello Spid), è previsto per il 26 gennaio, alle ore 14.

“Il Servizio Civile Universale in Croce rossa è una grande opportunità – spiegano i volontari –: una prima esperienza lavorativa, in un momento dove è difficile approcciarsi al mondo del lavoro, ma anche un’attività arricchente dal punto di vista umano, dove si impara a relazionarsi con persone diversissime tra loro e con enti pubblici o privati, si impara a lavorare in squadra e si sperimenta il valore del volontariato e dell’assistenza verso la propria comunità.

Abbiamo più che mai bisogno di giovani entusiasti e dinamici per affrontare tutte le nostre attività, che spaziano dal soccorso in emergenza, ai trasporti prenotati, alla formazione, alle attività per bambini e ragazzi, dall’assistenza verso categorie più fragili a mansioni più strettamente logistiche o organizzative, come le attività di segreteria o la promozione dell’associazione”.