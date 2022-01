Tennis Park Cuneo: risultati lusinghieri anche nella stagione invernale

Dopo un termine di stagione 2021 scoppiettante, conclusosi con la vittoria del campionato regionale a squadre femminile di D2 (con Chiara Sevega, Alessia Biodo, Greta Bonada e Giulia De Giorgis), la qualificazione in D1 ed il titolo Provinciale di Doppio Femminile (con le portacolori Alessia Biodo e Chiara Sevega), riparte nel migliore dei modi la stagione sportiva al Tennis Park Cuneo.

Nel trofeo regionale invernale a squadre, per giovani nati nel 2008-2009-2010, la squadra del Tennis Park Cuneo, dopo aver ottenuto la qualificazione nella fase a gironi, ha superato i vari incontri a tabellone raggiungendo così la finale disputatasi sabato 14 gennaio.

Con Tommaso Feola, Leonardo Bertolino e Giacomo Torielli, la giovane squadra si è presentata all'appuntamento con la finale carica e pronta ad affrontare l'unica squadra dalla quale aveva subito una sconfitta durante l'intero campionato.

I giovani cuneesi hanno combattuto sui campi del Sommariva Bosco portando i match anche al terzo set ma purtroppo hanno dovuto cedere al pronostico che vedeva favoriti i beniamini di casa.

Un secondo posto nel torneo regionale che rappresenta un punto d'orgoglio per la squadra e per il circolo, frutto di tanto lavoro ma anche e soprattutto di divertimento. Continua intanto anche l'avventura dell'altra squadra giovanile ( under 18) del Tennis Park Cuneo, impegnata nel Trofeo Regionale " Silvio Passera lim.4.1".

Dopo aver superato la fase a gironi, la squadra composta dai giovani Pietro Chierici, Thomas Comba, Federico Galvagno e Luca Rosso superano gli ottavi ed i quarti di finale e si qualificano per la semifinale che si giocherà sabato 22 gennaio a Caselle Torinese.

Un percorso di tutto rispetto quello svolto da questi giovani nel torneo.

Grande soddisfazione da parte della direzione del Tennis Park Cuneo per i risultati conseguiti ad oggi, un grosso ringraziamento a tutti gli atleti ma anche e soprattutto allo staff tecnico composto dal Direttore Tecnico Paolo Ponzio, il maestro Federico Aimar, da Alessia Biodo, Giovanni Durando e Fulvio Guarino.”