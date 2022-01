Anche una cuneese tra finalisti del concorso per la copertina del libro "Cara adozione 2"

Figura anche una cuneese - la 18enne Anastasia Bruno - tra i finalisti del concorso grafico nazionale "Disegna la copertina del libro 'Cara adozione 2'".

Anastasia ha partecipato assieme ai compagni di classe della 5E del liceo "Ego Bianchi" di Cuneo, rientrando nella cinquina finale (poi capitanata da Gabriela Dubois, che si occuperà di redigere la copertina del libro). A ideare il concorso l'associazione di promozione sociale ItaliaAdozioni.

Il disegno di Anastasia è in colori neutri, rappresentativi della famiglia. Famiglia che appare, nel disegno, priva degli attributi sessuali caratteristici, a significare che esiste soltanto in funzione dell'amore, di qualunque tipo. In mezzo ai due genitori il figlio adottato, dietro una casa a forma di lettera.

La partecipazione di Anastasia e degli altri compagni si deve al professor Enrico Tealdi, che ha organizzato i loro sforzi or Enrico Tealdi, che ha organizzato i loro sforzi in un'esperienza di alternanza scuola-lavoro e nelle ore curriculari. “I ragazzi si sono avvicinati all’argomento con attenzione e sensibilità – ha detto - cercando di raccontare tutti gli aspetti dell’adozione, anche portando esperienze di amici e parenti”.