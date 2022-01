150 domande in una settimana per i “Buoni spesa” al comune di Cuneo

A partire dal 13 gennaio, i cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 possono presentare richiesta per ottenere dei “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità.

A poco meno di una settimana dall’apertura del form di richiesta, sono già pervenute circa 150 domande (per la tranche precedente, da dicembre 2020 a febbraio 2021, erano state presentate 1151 domande).

Ricordiamo che la compilazione e l'invio del modello di richiesta possono essere fatte esclusivamente on line, accedendo con credenziali SPID o CIE (Carta d’identità elettronica).

In caso di difficoltà nella compilazione è possibile contattare lo 0171/444700 nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00;

venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Per maggiori informazioni e per vedere testo completo dell'Avviso pubblico: https://www.comune.cuneo.it/socio-educativo/spendiamoci-buono-spesa-alimentare-2022.html