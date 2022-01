A Mondovì arriva "The Fox", la volpe che raccoglie i rifiuti abbandonati

Mondovì ha un supereroe per l'ambiente: "The Fox", la volpe che raccoglie i rifiuti che le persone gettano nei prati a bordo della strada.

L'iniziativa è di un giovane monregalese, Matteo, classe 1998, che ha deciso di dare un aiuto concreto all'ambiente e alla sua città iniziando a ripulire le aree nei dintorni del concentrico cittadino

"E' da diverso tempo che volevo farlo" - spiega "The Fox" - "ero stanco di vedere rifiuti abbandonati nei prati e nelle aree verdi, così ho deciso di dedicare alcune ore del mio tempo libero per ripulire alcune zone della città. Sono partito da quelle attorno a casa mia e poi ho proseguito in via Rosa Bianca e nell'area del Beila".

Perché hai deciso di indossare una maschera?

"Sono particolarmente legato ala maschera da volpe perché da quando ho iniziato a cantare, nel 2018, l'ho sempre indossata. In questo caso per me la volpe è il simbolo della natura e di tutti gli animali che danneggiamo nel momento in cui inquiniamo l'ambiente".

La volpe più celebre della letteratura è quella de "Il Piccolo Principe", quella che si lascia addomesticare e che impara a "creare legami", che messaggio vuoi lanciare con questa tua iniziativa?

"Per ora la mia è stata una scelta individuale e spontanea, ma chiunque fosse interessato ad aiutare può scrivermi in DM su Instagram sul profilo di Thefox.it".

Un'iniziativa unica nel suo genere nel monregalese che si spera avrà presto altri "eroi per l'ambiente", così come è successo nel torinese. A Castagnole Piemonte infatti, da diverso temp,o un gruppo di cittadini volontari ha deciso di dare una mano al comune nella pulizia del suolo pubblico, ma in modo unico, vestendo i panni di Superman, Batman, Spiderman e Wonder Woman e riuscendo a coinvolgere tutta la popolazione.