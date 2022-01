A Verzuolo due posti disponibili per il Servizio Civile in biblioteca

Opportunità da non perdere per i giovani tra i 18 e i 28 anni, il Servizio Civile Universale 2022/2023 coinvolgerà 56.205 volontari in tutta Italia.

La Biblioteca Civica di Verzuolo aderirà ad uno dei progetti, "Biblioteche accoglienti per grandi lettori", ospitando due operatori per un periodo di servizio di 12 mesi; gli interessati che verranno selezionati riceveranno un assegno mensile di € 444,30; l'obiettivo del progetto è quello di rendere maggiormente attiva la partecipazione della popolazione verzuolese attraverso la promozione alla lettura e la comunicazione, coinvolgendo le realtà associative e scolastiche della zona.

La Biblioteca Civica si pone come punto di riferimento e centro culturale per i verzuolesi da diversi anni, era il 2003 infatti quando la allora Cooperativa Librarsi (oggi Associazione), in collaborazione con il Comune di Verzuolo, prendeva in gestione i servizi bibliotecari e culturali nei locali ristrutturati al primo piano di Palazzo Drago.

In quest'ultimo anno di emergenza sanitaria, la Biblioteca ha mantenuto attivi i servizi al pubblico, rispettando le normative vigenti informando costantemente gli utenti sulle novità e sulle misure di contenimento dell'epidemia adottate tramite i canali social Facebook e Instagram.

Nonostante il periodo di chiusura forzata dei primi mesi del 2021, la biblioteca ha raggiunto i 3700 iscritti e i prestiti sono stati circa 5000. Nel mese di novembre è stato raggiunto un importante traguardo: la Biblioteca è risultata beneficiaria, per il secondo anno consecutivo, del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” prevista dal MIC per il 2021 con il decreto-legge n. 34 del 2020; la cifra ottenuta, pari a 9204,87 €, sommata al contributo che il Comune stanzia annualmente per gli acquisti, ha reso possibile un notevole incremento del patrimonio librario presente in biblioteca, raggiungendo circa 31.000 volumi.

IL 2021 è stato l'anno delle celebrazioni di Dante, e anche in biblioteca non sono mancati gli appuntamenti dedicati al tema: letture animate per i più piccoli tenute dai ragazzi del Servizio Civile, seminari, incontri; inoltre le sale al primo piano di Palazzo Drago sono state sipario di alcune scene del cortometraggio "CARTE SCOPERTE: sguardi su Dante" diretto da Corrado Vallerotti, Paolo Cilli e Fabrizio Luzzo dedicato ai frammenti dell'antico Codice Dantesco del 1350 ritrovati da un farmacista verzuolese a fine Ottocento.

La Biblioteca ha aderito come ogni anno al progetto Nati per Leggere, ospitando la lettura animata tenuta da Elisa Dani e partecipando attivamente alla realizzazione del video promozionale promosso dalla Compagnia di San Paolo.

Per il 2022, la Biblioteca ha in cantiere alcuni progetti di ammodernamento e rinnovo dei locali, si riorganizzeranno le sale di consultazione e verrà fatto lo scarto dei libri previsto per ottimizzare gli ambienti e dare spazio alle novità in arrivo.

Per informazioni: Biblioteca Civica di Verzuolo, via Marconi 13, Palazzo Drago

telefono: 017588390

email: biblioteca@comune.verzuolo.cn.it

Per maggiori informazioni sulla modalità di partecipazione al Servizio Civile Universale consultare i siti dedicati:

https://domandaonline.serviziocivile.it/

https://www.provincia.cuneo.gov.it/

Termine di presentazione delle domande per il Servizio Civile: