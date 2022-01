Neive, vincita da mezzo milione in un bar di frazione Borgonuovo

Una casa da 300mila euro e altri 200mila euro in contanti. E’ l’ammontare della vincita che uno ignoto scommettitore ha realizzato in quel di Neive grazie al concorso "VinciCasa", formula di gioco della famiglia "Win for Life", con la quale Sisal mette in palio un premio "incentrato su un bene concreto e tangibile".