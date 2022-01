Bra, sei classi su dieci a casa: scuola primaria chiude per Covid

Oggi, mercoledì 19 gennaio, la Scuola Primaria "Franco Gioetti", nel quartiere Madonna Fiori di Bra, ha deciso di procedere con la chiusura dei locali e la Dad per tutti i suoi studenti.



"La situazione è complessa in tutto l’Istituto Comprensivo Bra 2, che conta 1400 alunni, per cui il numero di chi è in isolamento per forza di cose è elevato", spiega Elena Gullino, responsabile Covid dell’istituto. "La scuola Gioetti al momento conta 6 classi su 10 in quarantena: per la possibile presenza di un focolaio, il dirigente ha deciso, in accordo con l’Asl Cn2 e il Comune, di tenere il plesso chiuso nella giornata di oggi per procedere alla sanificazione dei locali. Non si tratta però di una sospensione delle lezioni: tutti gli studenti sono in Dad. Domani rientreranno le classi che non sono in quarantena".



"I ritmi lavorativi sono importanti e la pressione è notevole: auspichiamo collaborazione e pazienza da parte di tutti. Non è per volere nostro che abbiamo chiuso, ma la tutela della salute di tutti è la priorità. Qualunque decisione presa non è mai arbitraria ma sempre frutto di una consultazione con l’Asl", precisa Gullino.