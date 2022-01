Contest artistico Yeep Langhe: ultimi giorni per iscriversi!

Il gruppo giovani dell’Associazione YEPP Langhe, con sede a Monforte d’Alba, ha ideato un Contest Artistico dedicato ai giovani dai 14 ai 25 anni per stimolare creatività e partecipazione. L’idea rientra in un più grande progetto finanziato dalla Fondazione CRC per coinvolgere nell’inaugurazione del futuro Primo “Polo Giovani” delle Langhe. La giuria composta da ragazzi del direttivo e partner dell’iniziativa, oltre a premiare i primi 3 classificati offrendo anche l’opportunità di un’esposizione mensile diffusa sul territorio, stamperanno la prima opera classificata su 25 felpe che saranno omaggiate ai primi giovani che metteranno piede nel Polo Giovani all’inaugurazione in programma per Domenica 27 Febbraio.

Partecipare al contest è facile e assolutamente gratuito, si potranno inviare immagini realizzate a mano libera, collage, fotografie, elaborazioni grafiche al pc e qualsiasi altro metodo d’illustrazione in formato A4. La partecipazione al contest è aperta fino a giovedì 27 Gennaio.

Il tema del contest è totalmente libero e ognuno/a potrà esprimersi liberamente, in modo autentico e creativo!

La premiazione avverrà durante l’inaugurazione del POLO GIOVANI di YEPP Langhe a Novello presso la struttura del “N9VELAB” il 27 Febbraio 2022 e tutte le opere concorrenti saranno esposte durante l’evento!

Per scoprire i premi in palio e partecipare non esitate a contattarci alla mail yepplanghe@gmail.com o sui nostri social Facebook e Instagram. Troverete il Regolamento completo per il contest sul nostro sito ufficiale www.yepp.it/langhe