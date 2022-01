Giornata della Memoria 2022 con le biblioteche di Beinette e Peveragno

L’Associazione culturale AttivaMente di Beinette e la biblioteca Civica “Giulia e Stefano Bottasso” di Peveragno, con il patrocinio dei rispettivi comuni, sono liete di comunicare una nuova iniziativa in occasione della Giornata della Memoria 2022. Tale serata nasce in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della Provincia di Cuneo e il Gruppo Emergency di Cuneo.

L'appuntamento dal titolo “La Shoah: il dovere di ricordare, storia, negazionismo e nuove discriminazioni” si terrà martedì 25 gennaio 2022 alle ore 21 in modalità online.

La nostra Costituzione ha cancellato le ignominie della dittatura nazista e fascista, ma non intende dimenticarle. Per questa ragione la memoria è un fondamento della nostra Repubblica. Sta a noi impedire che si ripeta, sta a noi guidare gli avvenimenti e trasmettere valori di civiltà umana.

Ma nuove discriminazioni nascono giorno per giorno e a noi sta la scelta di non voltarci dall'altra parte pensando che non ci riguardino.

In prossimità dell'incontro verrà diffuso un link a cui collegarsi o in alternativa basterà seguire la serata sulla pagina Facebook “Biblioteca Civica Gauberti” a partire dalle ore 21.

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.