La Consulta giovanile di Cuneo e il portale di raccolta degli eventi cittadini: "A Cuneo c'è molto da fare, ma nessuno lo dice"

Il 2022 della Consulta giovanile di Cuneo è iniziato con un'importante conferma: la - discussa - apertura a giovani cittadini che non siano iscritti ad associazioni o iscritti ad associazioni non inserite nella Consulta, quindi privati interessati a fare qualcosa per la città, sta dando i suoi frutti.

Venerdì 14 gennaio si è tenuto il primo incontro dell'anno, con il quale la Consulta ha iniziato un percorso più legato alle esigenze concrete dei giovani cuneesi. "Siamo partiti parlando del fatto che a Cuneo ci sono tantissime cose da fare ma che il problema è sempre comunicarle e avere un posto "affidabile" sul quale trovarle tutte, un po' come faceva +e20 - dice il presidente Gabriele Gaetano Fronzé - . I giovani avrebbero bisogno di una piattaforma del genere: il nostro obiettivo è preparare una manifestazione d'interesse da presentare al Consiglio comunale o alla giunta per palesare e mettere agli atti che, anche nell'ottica di rifacimento del sito del Comune, sarebbe interessante integrare qualcosa di simile".

La Consulta è intenzionata a inserire nella manifestazione d'interesse documenti concreti in merito a quel che già esiste, di fruibile dai giovani, in città. Per questo sono state coinvolte le associazioni CUADRI e Mirabilia, al lavoro indipendentemente su due app utili allo scopo: una delle due coprirebbe la necessità del direttivo, senza però soddisfarne appieno le esigenze.

Nel corso della riunione si è parlato anche del ruolo e dell'effettiva efficacia di un punto informagiovani a Cuneo, analisi però rimandata a ulteriori assemblee.