L'associazione "Cordero Lanza di Montezemolo" propone una visita a Sant'Anna di Stazzema

La Banca Alpi Marittime (BAM) ha assegnato, anche per il 2022, la disponibilità di un autopullman per la visita a Sant’Anna di Stazzema, sede del Parco della Pace, in provincia di Lucca.

In tal modo l’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” potrà proseguire a giovani ed adulti, di venire a conoscenza della terribile strage attuata, nell’agosto 1944, dai nazisti nel piccolo borgo montano, che gli stessi occupanti della nostra nazione avevano destinato a “Zona bianca”, vale a dire rifugio per gli sfollati dalla costa toscana, spesso teatro di bombardamenti.

Il 12 agosto, mentre Roma e le regioni meridionale erano già in clima di pace, un reparto di SS, con infiltrati fascisti, comandato da un ex comandante di Campo di sterminio polacco, circondarono il paese e trucidarono 560 persone, tra cui molti bimbi, anche di pochi mesi. Ed il Parroco. Pochissime residenti si salvarono, tra cui Enrico Pieri, che annualmente riceveva il gruppo carrucese, con grande cordialità. Purtroppo il 10 dicembre 2021 ci ha lasciati, a 87 .anni, dopo breve malattia. Durante la visita Pieri ci sarà ricordato dai responsabili del Museo.

La data del viaggio sarà fissato, tenendo presenti le disposizioni del covid. Chi è interessato può segnalarlo, fin d’ora, al cell. 333 1960253(Adriano Cardone). Si pensa ad una domenica di maggio.

La onlus esprime cordialissimi ringraziamenti al Presidente Giovanni Cappa ed al Consiglio dell’ente bancario.