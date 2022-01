L’elicottero determinante per spegnere l’enorme incendio sui pendii di Sanfront [FOTO]

L’impiego della flotta antincendio aerea regionale ha dato i suoi frutti.

E a Sanfront, l’enorme rogo che a partire dal pomeriggio di ieri ha bruciato ettari ed ettari di boschi, con un complessivo fronte di fuoco che potrebbe addirittura aver toccato i 7 chilometri, ora è spento.

Nella partita contro il fuoco, determinante è stato l’impiego dell’elicottero regionale, dotato di benna antincendio, che a partire dalle 9.30 di stamane, coordinato dal Dos (direttore operazioni di spegnimento) dei Vigili del fuoco, ha gettato sui vari pendii interessati migliaia di litri d’acqua.

Come abbiamo a più riprese accennato, il rogo è divampato e si è propagato in aree estremamente impervie, che non hanno permesso l’intervento dei mezzi di terra: impossibili dunque le operazioni di spegnimento con l’apporto di acqua. Gli AIB sul posto hanno lavorato pesantemente soltanto con l’ausilio di soffiatori e di pale.

Per garantire costante approvvigionamento al mezzo aereo, i volontari del Corpo Anti incendi boschivi del Piemonte, già nella serata di ieri, avevano montato due vasche da 25 mila litri d’acqua lungo la strada che conduce a San Bernardo, riempite con l’ausilio di pompe che hanno pescato direttamente dalle acque del Torrente Albetta.

A queste, poi, stamane si è aggiunta una terza vasca, sempre da 25 mila litri, montata nei prati lungo la strada provinciale 117, nei pressi del magazzino comunale, sempre lungo il rio Albetta.

Sul campo, più di 40 operatori AIB (che si sono sommati ai 40 impegnati ieri), con le squadre di Paesana, Bagnolo Piemonte, Sanfront, assieme a quelle della val Varaita e della valle Maira, insieme a diverse squadre dei Vigili del fuoco giunte da più parti della Provincia.

Presenti anche il vice ispettore provinciale AIB, Michele Fortunato, che ha coordinato le operazioni insieme a Fabrizio Giaime, caposquadra di Bagnolo Piemonte, al comandante di distaccamento Gabriele Gilardone e al referente della squadra di Sanfront Matteo Chiabrando. Nel pomeriggio, poi, sono giunti in paese anche coordinatori AIB ed esperti di telecomunicazione, oltre ai Carabinieri Forestali di Barge, competenti per territorialità, ai Carabinieri di Paesana ed alla Polizia locale.

Il tutto mentre, dall’alto, l’elicottero non ha smesso di sorvolare la zona del rogo. 64 i lanci d’acqua che hanno dapprima estinto le fiamme, e poi hanno bonificato quelle aree ancora a potenziale rischio di re-innesco.

Al tramonto, la situazione era ampiamente sotto controllo. i Dos dei Vigili del fuoco ed i vertici AIB, comunque, hanno concordato un continuo presidio del territorio: per tutta la notte, ed eventualmente per la mattinata di domani, squadre saranno presenti in vari punti della zona, per eventualmente intercettare possibili re-inneschi.

Il prossimo aggiornamento sull’evolversi della situazione è previsto per domattina, all’alba.