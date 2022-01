Crampi intercostali: gli esercizi che ti aiutano a prevenirli

Spesse volte accade di sentire delle fitte all'altezza del torace e subito ci si allarma pensando al peggio; in realtà i crampi intercostali non sono sempre da collegare a qualche patologia grave.

Vengono definiti così in quanto il dolore che ne deriva va a colpire la zona della gabbia toracica e, trattandosi di una struttura cava che contiene determinati organi, è bene tenere presente che tali fastidi possono essere provocati da numerosi fattori, più o meno gravi.

Questi spasmi sono considerati come una patologia e le cause dei crampi intercostali si suddividono in due gruppi: quelle che riguardano l’apparato muscolo scheletrico e quelle che derivano dagli organi interni.

Cosa sono i crampi intercostali

I crampi intercostali sono principalmente una sintomatologia molto dolorosa che compare tra una costola e l’altra.

Tali fastidi si possono manifestare a riposo, respirando o palpando la gabbia toracica o lo sterno.

La manifestazione dei sintomi è una condizione che può presentarsi a causa di diversi fattori e ognuno dei quali genera sensazioni diverse.

Questo significa che esistono differenti tipi di dolore intercostale.

I sintomi più comuni

Come accennato poc’anzi, questo dolore riguarda la zona della gabbia toracica, quindi dal collo fino all’ombelico.

Raramente il fastidio si estende anche nella parte dietro, lombare e schiena.

Questo spasmo si presenta come una fitta al petto, può essere più o meno doloroso e può durare poco o molto tempo.

Cause dei crampi intercostali

Gli spasmi intercostali possono insorgere a causa di diversi fattori, legati a:

Organi interni - il dolore potrebbe essere generato a causa di una condizione patologica dei polmoni o dello stato di salute del cuore ;

il dolore potrebbe essere generato a causa di una ; Muscoli - potrebbe riguardare una disfunzione muscolare dei tessuti che si trovano in questa parte del corpo, potrebbero dunque verificarsi crampi, strappi o contratture;

potrebbe riguardare una dei tessuti che si trovano in questa parte del corpo, potrebbero dunque verificarsi crampi, strappi o contratture; Compressione di nervi o del midollo spinale - ciò avviene quando si ha un’ernia del disco o la spondiloartrosi della colonna ;

ciò avviene quando si ha o la ; Ossa - le costole non sono ossa robuste e quindi sono soggette a traumi che generano crampi intercostali. I traumi più comuni che riguardano tale zona sono sinonimo di incrinature costali e fratture scomposte.

Esercizi che alleviano gli spasmi

Partiamo da un concetto fondamentale: prima di qualsiasi attività sarebbe opportuno fare del sano stretching.

Questo perché tale attività è considerata come una vera e propria prevenzione contro i crampi intercostali.

Infatti, si andranno a riscaldare i muscoli rendendoli più elastici, evitando così gli strappi.

Ma lo stretching è considerato anche un ottimo rimedio quando i dolori sono già presenti, migliorando la respirazione e favorendo la flessibilità del muscolo.

I principali esercizi di stretching per la zona intercostale e costale sono: