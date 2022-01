Dove acquistare arredi italiani e personalizzati per negozi e uffici? Castellani Shop

Quando è il momento di arredare l’ufficio sono tante le variabili da considerare e spesso la soluzione migliore è quella che prevede una completa personalizzazione. Castellani Shop permette di acquistare direttamente dal produttore, Castellani .itSrl, arredi italiani concepiti per le esigenze di negozi, uffici e industrie. A disposizione ci sono migliaia di soluzioni, di cui fanno parte anche allestimenti completi per negozi, e una consulenza che sfrutta servizi di progettazione degli ambienti del cliente.

I prodotti firmati Castellani Shop sono il risultato di un processo di progettazione e realizzativo completamente italiano, nel rispetto di norme e regolamenti vigenti in materia di qualità.

Gli arredi, che possono essere personalizzati per una completa soddisfazione delle specifiche richieste del cliente, sono durevoli e capaci di assicurare funzionalità e usabilità. L’attenzione verso la soddisfazione dell’acquirente trova riscontro nei feedback certificati da Recensioni Verificate.

L’offerta è infatti strutturata per accontentare le necessità d’arredo di industrie, negozi e uffici. Nello spazio di pochi click si possono acquistare armadi casellari, arredo mensa, armadi per ufficio, panche spogliatoio, scrivanie operative e direzionali.

All’interno del catalogo figurano inoltre soluzioni arredo ufficio, reception ufficio, librerie, cassettiere, postazioni di lavoro ufficio, sedie ergonomiche, poltrone direzionali, banconi negozio e scaffalature personalizzabili da negozio e magazzino.

Nella sezione “Outlet” vengono invece raccolte decine di prodotti in pronta consegna, contraddistinti da sconti che rendono il prezzo ancora più vantaggioso. Se poi l’ordine supera i 500 euro (+Iva), la spedizione è a costo zero.

Insieme a una proposta articolata e completa, Castellani Shop propone il servizio di progettazioni degli ambienti del cliente, che può contare sulla solida preparazione dell’Ufficio Tecnico Interno. Vanno ad aggiungersi gli allestimenti completi per negozi: un’opzione semplice, efficiente e conveniente per comporre il progetto d’arredo perfetto per la propria attività.

Il supporto fornito al cliente passa da un’assistenza multicanale, fruibile via telefono, email e chat online, così da ricevere prontamente la risposta desiderata. Sul piano della tutela dell’acquirente troviamo poi la presenza di sistemi di pagamento sicuri: bonifico bancario, carta di credito e PayPal.

Le prerogative della proposta hanno permesso a Castellani Shop di figurare tra “Le Stelle dell’E-commerce 2020-21 e 2021-22”. Si tratta della classifica delle eccellenze del commercio elettronico italiano stilata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.