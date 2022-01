Ecco i 4 desideri dei pazienti che si rivolgono a noi perché hanno perso i propri denti fissi

Proprio per questo motivo da anni organizziamo i servizi della nostra struttura con lo scopo primario di soddisfare queste esigenze.



DENTI FISSI

Ormai da anni proponiamo a tutti i pazienti che hanno perso i denti di ripristinarli in modo fisso. Molti ancora credono di non poter mettere gli impianti perché hanno troppo poco osso, o “poca gengiva” dicono alcuni. Questo deriva da un concetto scorretto.

Oggi infatti la mancanza di osso non impedisce mai di riottenere i propri denti fissi, perché l’osso può essere aumentato o si possono usare zone diverse per ancorare gli impianti. Nella stragrande maggioranza dei casi, l’aumento di osso è diventato un intervento semplice eseguibile in un ambulatorio attrezzato come il nostro senza dover in alcun modo ricorrere ad un ricovero ospedaliero. Restano pochissimi i pazienti che non possono mettere impianti perché sono affetti da gravi patologie.

Considera che pur visitando 150 pazienti nuovi al mese è una situazione che ci è capitata meno di una decina di volte in 15 anni.

Se quindi sei convinto di “non avere osso” sappi che puoi comunque riavere i tuoi denti fissi e saremo ben lieti di spiegarti come fare.



DENTI BELLI

Da sempre consideriamo l’estetica del risultato finale un fattore primario delle nostre riabilitazioni. Per noi non è sufficiente curare i pazienti e restituire loro i denti: questi denti devono essere anche belli, naturali ed inserirsi perfettamente nel sorriso e nel viso del paziente. A tal fine aggiorniamo continuamente i nostri protocolli sulla base delle più nuove tecnologie. Ad oggi consegniamo ai nostri pazienti solamente denti completamente in ceramica, senza metallo, che vengono prodotti integralmente in modo digitale.



MINOR TEMPO POSSIBILE

Il terzo principio fondamentale quando riabilitiamo un paziente che ha perso i propri denti è quello di farlo nel minor tempo possibile.

Il paziente, infatti, desidera risolvere in fretta il suo problema e trovarsi in una condizione stabile che gli consenta di vivere, mangiare e sorridere serenamente.

Grazie ad un’ampia attività di ricerca e sviluppo che ci ha portato a pubblicare molti lavori su riviste scientifiche internazionali, siamo riusciti a ridurre moltissimo i tempi operativi. Sfruttando il principio del carico immediato ad esempio, riusciamo a restituire quasi sempre i denti fissi ai nostri pazienti nell’arco di mezza giornata.



SENZA AVERE MALE

Il dolore dal dentista o dopo un intervento resta una delle paure più grandi dei pazienti. Per questo, nel nostro team chirurgico ci avvaliamo della competenza di vari anestesisti esperti che ci consentono di annullare completamente l’ansia e controllare il dolore del paziente durante e dopo l’intervento.



