Metaverso: la tecnologia di nuova generazione che cambierà Internet

Nelle ultime settimane la parola metaverso è stata condivisa ovunque tra pagine web, televisioni e giornali. A seguito del cambio di nome della holding che possiede Facebook, Instagram, WhatsApp e diversi altri prodotti in Meta, molti hanno iniziato a parlare della tecnologia, incentivati anche dalla pubblicazione di un video esplicativo da parte dello stesso Zuckerberg.

Nonostante la grande popolarità, la verità è che regna ancora molta incertezza e incomprensione verso il metaverso, tanto che molte persone non hanno ancora compreso realmente di cosa si tratta. Per alcuni potrebbe essere la nuova versione dei social media, mentre altri lo considerano il futuro dei videogiochi online. In realtà, il concetto di metaverse è molto più ampio, e molti esperti pensano che si tratti della normale evoluzione di Internet.

In un certo senso, esistono già delle piattaforme su Internet che potrebbero essere considerate una sorta di metaverse, per il semplice fatto che permettono agli utenti di interagire con diversi prodotti o servizi in un mondo completamente virtuale. Un esempio è il videogioco Fortnite. All'interno del mondo virtuale creato da Epic Games oltre a sfidarsi gli uni contro gli altri, gli utenti possono partecipare a eventi di gruppo come concerti di cantanti famosi. Il dj Marshmello è stato uno dei tanti artisti che ha deciso di fare un concerto dentro il mondo virtuale di Fortnite.

Questo concetto di mondo virtuale potrebbe andare ad espandersi ancora di più nel caso in cui le possibilità di interazione tra mondo reale e mondo digitale andassero a diventare ancora più semplici grazie alla diffusione di prodotti come i visori, tecnologia a cui sono interessate numerose società di livello mondiale, tra cui Facebook, o per meglio dire Meta, con il proprio brand chiamato Oculus.

Cosa si potrà fare nel metaverso?

La parola chiave per comprendere il concetto di metaverso è partecipare. Nello specifico, le società impegnate nello sviluppo di questi mondi virtuali affermano che la funzione principale sarà proprio quella di consentire alle persone di partecipare maggiormente nel mondo digitale, in un modo molto più coinvolgente rispetto a prima. Ogni settore il cui funzionamento è basato su Internet potrebbe essere rivoluzionato dalla diffusione del metaverso come:

Streaming online. Guardare dei contenuti su una piattaforma di video online è una delle forme di intrattenimento preferite da parte degli utenti del web. Nonostante ciò, non si può negare che l'interazione con questi contenuti sia pressoché nulla, limitata alla visione su uno schermo come smart tv, computer, tablet o smartphone. In un metaverso futuro sarà possibile fornire contenuti in cui gli utenti possono completamente immergersi, rivoluzionando il concetto stesso di intrattenimento cinematografico.

Giochi online. Il mondo dei giochi è particolarmente correlato al metaverse, soprattutto perché, come già accennato in precedenza, esistono già dei videogiochi che sono un piccolo mondo virtuale. La diffusione dei visori consentirà di offrire qualcosa di ancora più coinvolgente, permettendo agli utenti di giocare in qualsiasi parte del mondo si trovino. Il video di Meta mostra particolarmente bene questo concetto, facendo vedere due persone che giocano a ping pong come se fossero insieme mentre si trovano in due posti completamente diversi.

Shopping online. Anche il settore degli acquisti sarà interessato dalla rivoluzione del metaverso, consentendo a grandi società di offrire un'esperienza di shopping molto più interattiva, offrendo sia prodotti fisici reali che virtuali. Non a caso, grandi aziende di abbigliamento stanno già lanciando delle collezioni di prodotti digitali da indossare in un futuro metaverse.

Questi erano solo tre settori, ma è probabile che tutto Internet subirà un cambiamento nei prossimi anni.