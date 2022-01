Primi piatti con la pasta integrale La Molisana: eccellenza italiana a impatto zero

Mangiare green e in modo sostenibile sono due temi fondamentali che stanno diventando sempre più importanti e irrinunciabili per buona parte dei consumatori italiani e non solo. Infatti, la questione della sostenibilità, intesa come lo sforzo di limitare al massimo le conseguenze negative delle azioni umane su tutto il pianeta, è diventata così primaria in fase di scelta e di acquisto, da costringere le aziende ad immettere sul mercato prodotti in grado di intercettare tale necessità.

Da questo punto di vista La Molisana, leader nel settore della produzione di pasta dalla selezione dei migliori grani fino alla realizzazione del prodotto finito e con una tradizione che risale al 1912, è stata una delle prime aziende italiane a premere l'acceleratore sulla sostenibilità e a lanciare un nuovo packaging realizzato interamente in carta riciclabile.



- Packaging sostenibili sempre più richiesti dai consumatori

Negli ultimi anni in Italia è stato possibile assistere ad un forte aumento dell'attenzione per la sostenibilità e ciò è riscontrabile anche analizzando i dati di recenti ricerche nel settore che riportano la richiesta sempre più crescente che buona parte degli italiani rivolge alle aziende di cui si fida in merito alla realizzazione di packaging altamente sostenibili. Infatti, se da un lato circa il 42% dei consumatori ammette che si lascia influenzare negli acquisti valutando il design di una confezione, dall'altro lato ben il 55% di loro considera un tipo di confezionamento attento all'ambiente il punto fondamentale in grado di condizionare l'acquisto finale.

E ciò vale soprattutto per quanto riguarda i packaging alimentari per i quali i consumatori chiedono, ormai, la totale eliminazione della plastica in favore di materiali compostabili e biodegradabili. Ma non solo, perché packaging del genere richiedono anche l'ottimizzazione delle infrastrutture di riciclaggio per garantire una riduzione significativa delle emissioni di carbonio fino alla possibilità di offrire confezioni ricaricabili e riutilizzabili.

Detto ciò, è facile intuire che, per proporre ai propri consumatori packaging sostenibili di ottima qualità ed efficaci, le aziende sono costrette ad investire grandi cifre nel settore del confezionamento e, di conseguenza, ad adeguare le proprie attrezzature alla gestione di un supporto naturale che è anche, ovviamente e inevitabilmente, molto delicato.

Per fortuna, però, sono sempre più numerose le aziende che indirizzano le loro scelte strategiche verso questo tipo di investimenti importanti che porteranno benefici nel breve e lungo periodo sia all'ambiente che a loro, anche dal punto di vista economico.



- Pasta integrale La Molisana: nuovi formati e nuovo packaging

Gli amanti della pasta apprezzeranno sicuramente l'uscita sul mercato di nuovi e interessanti formati che permetteranno loro di dare libero sfogo alla fantasia in cucina per la realizzazione di primi piatti con la pasta integrale La Molisana, sia in linea con la tradizione, ma anche originali e innovativi. Uno dei punti forti di questa azienda è sicuramente l'utilizzo di solo grano italiano per la creazione dei suoi prodotti, che nasce da un'agricoltura sostenibile e che valorizza le eccellenze locali.

Ad accompagnare una pasta il cui grano è decorticato a pietra per conservarne le qualità organolettiche originali c'è un nuovo packaging che nasce da una scelta etica ben precisa che si pone come scopo quello di diminuire la produzione di plastica in modo da avere più cura della natura e per venire incontro alle esigenze di quei consumatori che hanno un occhio di riguardo per l'ambiente.

Per questo motivo la nuova confezione della pasta integrale La Molisana è stata realizzata con una carta dalla finitura ruvida e dal colore scuro, inchiostri che non contengono solventi e colle a base di acqua.

Inoltre, La Molisana - che nasce e porta avanti la sua produzione all'interno di un contesto naturale ancora incontaminato - ha aderito al progetto Impatto Zero di LifeGate che si pone come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 e la riforestazione, oltre alla tutela, di foreste presenti in Italia, Madagascar e Brasile. Se portata avanti a lungo e da un numero sempre maggiore di aziende, questa scelta condurrà ad un'importante riduzione della produzione di plastica. Con la scelta de La Molisana parliamo all'incirca di 230.000 chilogrammi di plastica in meno ogni anno.

Si tratterebbe, quindi, di un risultato molto importante, che preserverebbe la natura da ulteriori danni e garantirebbe ai consumatori una piena soddisfazione perché avrebbero la certezza di affidarsi ad aziende che rispettano l'ambiente proprio come loro.

Ma l'impegno sostenibile dell'azienda La Molisana non si limita solo al packaging, infatti l'intero processo produttivo e gestionale mira alla realizzazione di linee guida permanenti che possano migliorare nel tempo sia le prestazioni qualitative che economiche. In questo senso, è facile immaginare che la reputazione dell'azienda, se mai ne avesse avuto bisogno, non può far altro che aumentare di credibilità sia tra i consumatori che tra gli investitori e gli addetti ai lavori.

Inoltre, non è da sottovalutare, come già molti analisti hanno messo in evidenza, che strategie del genere portano sicuramente numerosi vantaggi alle aziende e all'ambiente, ma permettono anche la nascita e lo sviluppo di nuove e interessanti opportunità lavorative.