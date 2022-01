A volte per riparare a quello che il setto nasale deviato è possibile usare un trattamento di medicina estetica che si chiama rinofiller. Intanto diciamo che non è un mistero che il naso è tra gli elementi che caratterizzano il volto uno dei più importanti e per questo infatti sono stati creati e ideati dei canoni estetici, che vanno a definire quello che è un naso perfetto che però non è sempre quello che il paziente in questione vuole per se stesso.

Quindi nel momento in cui si ha il setto nasale deviato il naso storto e si va dal medico estetico per il trattamento del rinofiller bisognerà creare un rapporto di fiducia: questo perché il paziente dovrà cercare di far capire al meglio quello che sono i suoi desideri e quest'ultimo dovrà valutare attentamente la situazione della persona che ha davanti e quindi dal punto di vista clinico che è il motivo per andare poi a consigliare la soluzione migliore per le sue particolari esigenze.

Ogni persona è consapevole che magari non può avere un naso perfetto ma vorrebbe comunque averlo quantomeno in armonia con il resto del volto: solo un medico estetico specialista che potrà, analizzando il volto nel completo, capire se la correzione richiesta dal paziente è fattibile o oppure no E poi potrà dire eventualmente quelli che sono i metodi e i possibili risultati ,in modo che la persona riesca a prepararsi in anticipo per punto di vista psicologico e dovrà farlo in totale serenità e senza nessuna ansia o stress.

Perché è importante questa operazione

Non dimentichiamo che ci sono molti personaggi famosi che sono costretti tra virgolette a convivere con un naso che esteticamente non è così perfetto. Ci riferiamo per esempio a Sofia Loren che ha dichiarato di essere stata vittima di varie pressioni in America, ma che non è mai voluto intervenire sul suo naso perché lei ritiene che questa parte del corpo, che è molto particolare, può dare un tocco di carattere personalità e quindi non bisogna soffermarsi su difetti da correggere ed è per questo che come accennavamo prima non è tanto importante la perfezione del naso nell'emissione nella forma. quanto in quello che è il rapporto con l'armonia del volto a livello complessivo. Oltre al fatto che il tutto dovrà essere legato col carattere della persona che lo porta.

Quelli che stiamo descrivendo sono solo alcuni dei casi perché ce ne sono altri che richiedono un intervento del rinofiller o dell'intervento chirurgico di rinoplastica all'interno del quale semplicemente c'è un difetto il naso che va corretto e magari parliamo di un qualcosa che è lieve, ma che dal punto di vista estetico stona con tutto il resto del corpo e quindi può creare dei seri e gravi problemi di autostima e insicurezza, in quella persona che ne è vittima.

Dopo un po' una persona si abitua questo naso ma prima o poi se ne ha la possibilità avrà la tentazione di farlo il rinofiller è una cosa perfetta