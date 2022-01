Al Politeama di Bra lo spettacolo "Riccardo 3. L'anniversario"

Giovedì 10 febbraioalle ore 21 il Politeama di Bra ospiterà lo spettacolo "Riccardo 3. L'anniversario". Un appuntamento che sostituisce lo spettacolo "Giacomino e mammà", originariamente previsto per il 7 febbraio.

“Riccardo 3. L’anniversario”. Dietro la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella

Liberamente ispirato al “Riccardo III” di William Shakespeare e alla figura del pluriomicida Jean-Claude Romand, raccontato nel romanzo “L’avversario” di Emmanuel Carrère, lo spettacolo di Francesco Niccolini, con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, è un adattamento in chiave moderna dell’ultima di quattro opere teatrali scritte da Shakespeare sulla storia inglese, capace di far emergere i lati più oscuri di un uomo – forse re, forse pazzo – in continua lotta tra desideri reconditi, impulsi oscuri e i suoi incubi peggiori. I singoli biglietti sono in vendita il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 19, al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure su www.piemonteticket.it. Info presso l’Ufficio Turismo e Cultura allo 0172-430185, mail: turismo@comune.bra.cn.it. Necessario il green pass rafforzato e la mascherina Ffp2.