Al Sociale di Alba prende il via “Teatro del Territorio”

Sabato 29 gennaio alle ore 21 e domenica 30 gennaio alle ore 17 prende il via la tradizionale rassegna “Teatro del Territorio” a cura del Teatro Sociale “G. Busca”.

Il debutto è affidato alla Compagnia Il Nostro Teatro di Sinio che porta in scena il suo nuovo spettacolo “Ra legittima”, per la regia di Oscar Barile.





La storia raccontata è ambientata in una cascina delle Langhe a fine anni Cinquanta del Novecento. In una famiglia patriarcale, muore il padre, lasciando come eredi della “roba” i figli rimasti in casa a lavorare la terra; agli altri e alle figlie, spetta la “legittima”. E proprio sulla quota della legittima inizia una lunga diatriba che andrà avanti per mesi, guastando i rapporti di un gruppo familiare prima coeso e ancora mai toccato da questioni di interesse e di eredità. Tutti hanno qualcosa da recriminare, tutti vogliono di più di quanto i fratelli siano disposti a concedere, tutti hanno paura di essere in qualche modo, fregati, anche se la vecchia madre tenta in tutti i modi di pacificare gli animi e di spingere verso un accordo e una parvenza di riconciliazione.





Le vicende della famiglia s’intrecciano con quelle di un mondo che sta cambiando ad una velocità inaspettata: l’abbandono della terra alla ricerca di una vita migliore, il lavoro in fabbrica, l’avvento delle prime macchine, abitudini consolidate nel tempo che vanno ormai sfaldandosi con la gente che cerca, in qualche modo, di adattarsi e di sfruttare a proprio vantaggio le opportunità che si presentano.





Un affresco di una famiglia che solo la saggezza della madre riuscirà a salvare dalla deriva.

Gli altri due appuntamenti con il Teatro del Territorio saranno:

- - Sabato 19 febbraio, alle ore 21.00, gli Amemanera in concerto, con la partecipazione di Oscar Barile e Paolo Tibaldi;

- - Domenica 13 marzo, alle ore 21.00, Lilumania - 30 anni di musica in dialetto piemontese con i Trelilu.

I biglietti della stagione 2021/2022 sono in vendita:

al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento.

www.piemonteticket.it nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173/33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito. Nei punti vendita viene applicato il diritto di prevendita e la commissione.

www.ticket.it On line sul sito .

I biglietti possono anche essere prenotati mandando una mail a biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it e ritirati al botteghino il giorno dello spettacolo.

I pagamenti potranno essere effettuati con le seguenti modalità: bancomat o sistema di pagamento online della Pubblica Amministrazione-PagoPa (non saranno accettati contanti).