Con la Biblioteca di Bra tanti appuntamenti per giovani lettori

Proseguono le attività della biblioteca civica di Bra “Giovanni Arpino” dedicate alla promozione della lettura e agli “young adult”, ovvero quella fascia di lettori tra i 12 e 19 anni.

Nei mesi di gennaio e febbraio sono in programma gli incontri del percorso di formazione a distanza per insegnanti, educatori, bibliotecari, genitori "La fabbrica delle parole". Ad accompagnare i partecipanti nell’approfondimento di linguaggi e parole nei libri per l'infanzia e l'adolescenza saranno Cristina Bellemo, Premio Andersen 2021 come Miglior Scrittrice, e Caterina Ramonda, esperta di biblioteche e letteratura per la fascia 0-18 anni.



Ci sarà spazio anche per la scrittura creativa, con un workshop dedicato (27-28 gennaio) a cura di Bonomo Editore, anche in questo caso on line, rivolto a studentesse e studenti delle classi terze della scuola media cittadina “Dalla Chiesa”.



A marzo tornerà inoltre “Into the Books”, la rassegna di incontri con gli autori per ragazzi: a dialogare con pubblico e studenti sarà Nadeesha Uyangoda, giornalista e scrittrice di origine srilankese, autrice di "L'unica persona nera nella stanza".



L’incontro sarà trasmesso anche in streaming, per raggiungere i lettori della Biblioteca “Archimede” di Settimo Torinese, con cui la “Giovanni Arpino” di Bra ha attivato un progetto congiunto di promozione della lettura. La collaborazione tra le due realtà permetterà di ospitare i rispettivi gruppi di lettura a diversi appuntamenti con gli autori: già calendarizzati, oltre a quello con Nadeesha Uyangoda, gli incontri con Beatrice Masini (“Casa Lampedusa”) e con Piero Dorfles (“Il Lavoro del lettore”), entrambi in programma a Settimo, in collegamento virtuale con Bra.

L’iniziativa è rivolta in particolar modo al gruppo di lettura Young Adult della biblioteca braidese, la cui partecipazione è libera e gratuita. Chiunque può unirsi al sodalizio, curato da Elena Sardi, in qualsiasi momento dell’anno, contattando la Biblioteca civica di Bra al numero 0172.413049 o scrivendo alla mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.

Le attività proposte dalla biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra sono realizzate con il sostegno della Compagnia San Paolo di Torino e della Regione Piemonte.