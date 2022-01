“Donne che sfidano la tempesta”: Myrta Merlino in Fondazione E. di Mirafiore

Torna, dopo la pausa natalizia, il Laboratorio di Resistenza permanente della Fondazione E. di Mirafiore con la giusta prudenza che l’attuale situazione sanitaria richiede. Tutti gli eventi in programma sono stati confermati ma per partecipare sarà necessario essere muniti di Green Pass rafforzato e della mascherina FFP2 (come da regolamento).

Il primo appuntamento è per sabato 22 gennaio, alle ore 18:30, con Myrta Merlino, nota giornalista, nonché conduttrice del programma quotidiano "L’Aria che tira" su La7.

L'incontro di sabato prenderà spunto dall'ultimo libro di Myrta, "Donne che sfidano la tempesta" (Ed. Solferino 2021), sul ruolo centrale e unico delle donne nel corso dell’attuale pandemia.



Le donne, perennemente inchiodate a quell’avverbio: «ancora». Ancora non sono alla pari, ancora non sono libere del tutto, ancora pagano il peso della storia scritta dagli uomini, ancora prestano la voce a chi non ha la forza di urlare, ancora fanno notizia se ottengono il posto che spettava a un maschio. Qual è oggi il posto che le donne occupano nella scacchiera della società? Con la pandemia del 2020 qualcosa è cambia-to: un virus ha sbriciolato molte certezze ma ha portato in evidenza il ruolo fondamentale e il carattere unico delle donne.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione sul sito www.fondazionemirafiore.it