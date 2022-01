Il Rifugio Pinco Pallino Club della frazione Cussanio di Fossano, oggi vi presenta tre bei cagnoloni che stanno ancora cercando casa: Loky, Bo e Pit.

Tutti taglia grande, giovani e molto affettuosi.

Aiutiamoli ad uscire dalle loro gabbie per farli sorridere come in queste foto!

Rifugio Pinco Pallino Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club