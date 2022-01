Qualifica: Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

Pistono Giulia – Classe 2 Auto – AFP Verzuolo

Perché hai scelto AFP: Ho scelto questa scuola perché sono certa che il Meccanico d’auto sarà il mestiere che svolgerò in futuro. Il mondo delle auto, delle moto e dei motori in generale, mi affascina e mi soddisfa. Questa scuola mi dà la possibilità iniziare a costruire il mio sogno, incominciando dalle ore di laboratorio, durante le quali metto in pratica quanto imparato nella teoria. La scorsa settimana abbiamo imparato anche la tecnica del wrapping, che consiste nell’applicazione di speciali pellicole adesive alla carrozzeria così da poter cambiare in modo sicuro ed efficace l’aspetto della propria macchina.

Che cosa ti piace di questa scuola?

Di questa Scuola mi affascina il grande mondo dei motori, montare e rimontare, trovare guasti, cambiare gomme, lavorare con una centralina… e poi il secondo anno c’è lo stage presso una ditta del territorio, scelta da noi allievi. Quest’anno il mio stage partirà a marzo e per ben due mesi avrò la possibilità di mettere in pratica quello che ho imparato in laboratorio ma soprattutto di lavorare in un’officina meccanica, dove imparerò anche a relazionarmi con i clienti. Non vedo l’ora! Siamo poi seguiti da bravi insegnanti sempre disponibili ad ascoltarci e ad incoraggiarci nei momenti difficili.

La consiglieresti a chi deve scegliere dopo la 3 media?

Certamente, consiglierei questa scuola ai ragazzi di terza media che stanno per scegliere il loro percorso futuro. Non é una scuola particolarmente difficile a livello di studio, e, con un minimo di impegno ma soprattutto con tanta passione, si possono raggiungere alti livelli nel settore della meccanica auto. I laboratori di AFP sono innovativi e all’avanguardia, sembra di essere in una vera e propria officina di meccanica d’auto!

A Verzuolo: visita la scuola prenotando al 0175-86471

Per maggiori informazioni clicca su Meccanico d’auto