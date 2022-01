Savigliano: Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri valorizza l’artigianato e le sue professionalità

La Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, ente accreditato dalla Regione Piemonte per l’erogazione di attività formative e orientative finanziate tramite fondi pubblici e per i Servizi al Lavoro, presso la sede di Savigliano in Corso Romita 1, anche per l’anno formativo 2021/2022 propone il corso di Addetto di Falegnameria. Il corso è in fase di presentazione, approvazione ed eventuale finanziamento da parte della Regione Piemonte.

Il Corso di Addetto di Falegnameria è rivolto a disoccupati/e e occupati/e, maggiorenni, in possesso della licenza media. L’iter formativo, della durata complessiva di 600 ore, prevede 180 ore di stage da svolgere in azienda.

Attraverso il percorso formativo l'allievo/a imparerà ad operare all'interno di un laboratorio artigianale di falegnameria, la cui attività comprenda la realizzazione di elementi per l'arredo urbano e casalingo e la piccola manutenzione di oggettistica in legno. Partendo dall'analisi della commessa, prevedendo tempi e costi, realizzerà semilavorati dei quali provvederà al successivo assemblaggio. L'allievo/a imparerà inoltre a svolgere mansioni esecutive in realtà produttive artigianali di piccole medie dimensioni, senza precludere la possibilità di acquisire maggiore autonomia e responsabilità operativa.

In particolare, il percorso è volto ad integrare attività di formazione teorica e di sostegno motivazionale con altre di formazione sul compito ed in situazione.

Questa impostazione permetterà agli/alle allievi/e di:

- rafforzare quelle competenze personali che possiedono in modo debole e incerto, costruendo nel contempo la capacità di definire e perseguire un progetto personale chiaro e realistico;

- acquisire quell'insieme di atteggiamenti e comportamenti tipici della cultura del lavoro;

- acquisire le competenze di base dell'indirizzo professionale scelto, in misura sufficiente per una relativa autonomia operativa.

Dal punto di vista tecnico, sarà possibile, dopo una necessaria introduzione teorica riguardante il settore lavorativo, i materiali e le attrezzature, sperimentarsi nella realizzazione di manufatti in legno.

Il percorso di produzione dei manufatti rende possibile provare diverse tecniche di lavorazione ed utilizzare, in sicurezza, i macchinari fondamentali della falegnameria.

Al termine del corso - previo superamento dell'esame finale- verrà rilasciata una Qualifica professionale.

La partenza del corso è prevista nel mese di gennaio 2022 ma è già possibile candidarsi per partecipare. La frequenza è gratuita.

Per eventuali candidature o informazioni è possibile contattare il centro di Savigliano tramite e mail all’indirizzo: centro.savigliano@casadicarita.org o telefonicamente al numero 0172.637148

Per maggiori informazioni, consulta il sito internet