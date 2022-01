Biathlon, a Pokljuka scattano i campionati Europei juniores: i cuneesi Gaia Brunetto e Nicolò Giraudo tra i convocati

Sono dieci i convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz per i Campionati Europei juniores di biathlon in programma a Pokljuka, in Slovenia, da oggi, mercoledì 19 a domenica 23 gennaio.

Si tratta di Gaia Brunetto, Martina Trabucchi, Ilaria Scattolo, Sara Scattolo, Fabiana Carpella, Iacopo Leonesio, Elia Zeni, Nicolò Giraudo, Nicolò Betemps e Christoph Pircher.

Il programma delle competizioni:

Mer. 19/01/22 – Campionati Europei juniores – Individuale maschile e femminile Pokljuka (Slo) – ore 10.30 e 14.00

Gio. 20/01/22 – Campionati Europei juniores – Staffetta mista e staffetta singola mista Pokljuka (Slo) – ore 10.30 e 14.00

Sab. 22/01/22 – Campionati Europei juniores – Sprint femminile e maschile Pokljuka (Slo) – ore 10.30 e 14.00

Dom. 23/01/22 – Campionati Europei juniores – Pursuit femminile e maschile Pokljuka (Slo) – ore 10.30 e 14.00