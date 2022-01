Valdigne Triathlon: grandi successi per gli atleti cuneesi (FOTO)

La magia del Triathlon in versione invernale ha avuto, nello scorso fine settimana, il suo apice a Cogne, dove, nel meraviglioso anfiteatro naturale della bellissima località valdostana, sono andati in scena nell’ordine, i Campionati Italiani di Winter Triathlon Assoluti e di Categoria e i Campionati Italiani Junior, seguiti dalle gare promozionali di Winter Triathlon dedicate ai più giovani.

Splendida l’organizzazione, meteo perfetto e grande partecipazione di moltissime società provenienti in particolar modo dall’Italia del Nord.

Nella gara di Campionato Italiano Junior (dove potevano concorrere anche gli Youth B) grande soddisfazione per l’oro conquistato dal cuneese Guglielmo Giuliano, autore di tre frazioni di ottimo livello e che ha posto il sigillo alla sua prestazione con un’ultima frazione di fondo perfetta. Il ragazzo di Boves ha preceduto sul traguardo, in un’appassionante sfida in famiglia, il giovanissimo fratello Riccardo Giuliano (2006), autore di una frazione di Mtb sulla neve strepitosa che l’ha portato all’argento italiano tra gli Junior e all’oro tra gli Youth B.

Nelle categoria Junior Femminile ottima prova per la torinese Francesca Rondelli, che con tre frazioni regolari e di alto livello ha conquistato l’argento italiano. Per Valdigne Triathlon, tra gli Junior, la grande soddisfazione di cogliere tre podi sui sei disponibili.

Nella gara di Campionato Assoluto e di Categoria ancora grandi prestazioni per gli atleti in verde-turchese-oro. Tra le S4 ancora una cuneese ha colto l’argento, al debutto nel Winter Triathlon: Chiara Costamagna ha dimostrato, dopo un 2021 dai grandi risultati, di essere pronta per bissare gli stessi nella nuova stagione agonistica.

Al maschile il brillante valdostano Davide Bajo è salito sul primo gradino del podio, conquistando l’oro tra gli S2. Ottimi piazzamenti per il valsesiano Andrea Mattiazzo e per il vigevanese, debuttante con i colori Valdigne, Stefano Interlandi, rispettivamente 9° e 10° tra gli M1 e M2, sfortunata la prova del torinese Carlo Sabbia, che autore di una buona prova è uscito di classifica per un involontario errore di percorso.

Dopo le gare di Campionato Italiano di Winter Triathlon sono andate in scena le Gare Giovanili, con ancora grandi soddisfazioni per il Team valdostano. Tra le Youth A doppietta sul podio con le torinesi Silvia Turbiglio e Ludovica Sabbia, che hanno centrato l’oro e l’argento con tre ottime frazioni a testimonianza di un’ottima preparazione in questa disciplina. Tra gli Esordienti oro per il giovanissimo Marco Turbiglio, tra i Ragazzi prestigioso 4° posto per il torinese Tommaso Strazzari, sfortunata la prova del fratello Lorenzo che, quando stava disputando una gara di vertice, ha dovuto abbandonare la gara.

Per quanto riguarda la squadra di casa, il Valdigne Triathlon, ottimi risultati con vittorie, podi e prestigiosi piazzamenti. Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sul campo gara che hanno potuto applaudire le splendide prestazioni dei loro atleti: ora il focus sarà sulle prossime gare nazionali e internazionali di Winter Triathlon e sulla stagione di Duathlon.