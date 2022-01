Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Anthea Vicenza si recupera il 2 febbraio alle 18,30

La Lega di Pallavolo Femminile di Serie A ha ufficializzato la data del recupero del match tra la Lpm Bam Mondovì e l'Anthea Vicenza. La gara, valida per la 4^ giornata di ritorno di regular season, si sarebbe dovuta giocare domenica scorsa, ma è stata rinviata a causa della presenza di più di 3 casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra veneto.

La data prescelta dalla Lega, su indicazione dei Club, è quella di mercoledì 2 febbraio alle ore 18,30. Ieri, invece, sono state rese note le date dei recuperi dei match non disputati con la Rizzotti Catania e l'Eurospin Ford Sara Pinerolo, sfide che saranno disputate rispettivamente il 9 e il 23 febbraio prossimi. Insomma, tra gare in calendario e match di recupero, quello di febbraio per le Pumine sarà un mese di "fuoco".