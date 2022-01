Peste suina africana, Demarchi (Lega): "Bene la nomina di un commissario all’emergenza"

La Lega Salvini Premier, lo aveva chiesto a gran voce martedì 18 gennaio in Senato, durante la Commissione Agricoltura, ed è arrivata oggi la nomina di Giorgio Sapino, già responsabile dei Servizi Veterinari e direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Cn1, come commissario per l’emergenza della peste suina africana.

“Col presidente Alberto Cirio, l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa e quello alla Sanità Luigi Icardi – commenta il consigliere cuneese della Lega Paolo Demarchi – abbiamo convenuto di nominare Giorgio Sapino come commissario straordinario per l’emergenza peste suina africana, per gestire e coordinare la fase emergenziale a tutti i livelli, da quello regionale sino a quello ministeriale. La suinicoltura e tutta la zootecnia piemontese hanno bisogno di azioni immediate, circoscritte e chirurgiche per circoscrivere la diffusione dell’infezione Psa limitandone i danni socioeconomici. Il profilo del nuovo commissario Giorgio Sapino garantirà ora interventi tempestivi e coordinati per arginare un'emergenza che non riguarda più soltanto le imprese agricole, con le attività danneggiate dai selvatici, ma che interessa tutta la popolazione”.