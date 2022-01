A San Damiano Macra, in Unione montana, la presentazione del Convitto di Stroppo

Un momento importante, rivolto alle famiglie.

Lo scorso giovedì, 13 novembre, presso l'Unione montana a San Damiano si è tenuto l'incontro conoscitivo sul Convitto di Stroppo.

Il Convitto Alpino Val Maira di Stroppo, nato nel 1954, è un’istituzione dell’Unione montana che da anni lavora in stretto contatto e collaborazione con la Scuola secondaria di I grado dell'Istituto comprensivo di Dronero, in particolare con la sezione staccata di Stroppo che ha sede nel medesimo edificio.



L’ultimo collegio in provincia di Cuneo ad assicurare anche il servizio di pernottamento ai ragazzi, il Convitto offre loro il servizio mensa, l’assistenza pomeridiana allo svolgimento dei compiti (doposcuola), nonché alcune attività di carattere sportivo e espressivo-creative che impegnano e motivano i ragazzi nel tempo che trascorrono presso la struttura.

"Il nostro lavoro - ha spiegato Laura Lacopo, direttore amministrativo - si focalizza sugli obiettivi di espressione individuale e personale all’interno di una convivenza serena con educatori e compagni al fine di favorire una crescita emotiva e culturale attenta e personalizzata.

Ogni ragazzo possiede caratteristiche e potenzialità che a volte l’ambito strettamente didattico fatica a valorizzare. Una collaborazione pratica e continua tra scuola, doposcuola e Associazioni culturali e sportive, offre un ampio gamma di opportunità nella quale ogni ragazzo può trovare la propria dimensione di espressione.

L’obiettivo è quello di creare un ambiente di crescita che risponda i bisogni di tutti i ragazzi, anche quelli che necessitano di bisogni educativi speciali. Indispensabile naturalmente è anche il coinvolgimento diretto e attivo delle famiglie: diretto attraverso l’informazione e il confronto educativo, e attivo attraverso l’organizzazione di specifiche attività e occasioni di incontro.

L’esperienza di una società partecipativa e propositiva, l’acquisizione di nuove competenze, l’accento sulla creatività e l’innovazione, accompagnano il ragazzo nella formazione di una mente aperta alle novità, ai cambiamenti e alle differenze sociali e culturali".

A presenziare all'incontro il presidente dell'Unione montana Valerio Carsetti ed il referente CDA Gianluca Einaudi. Oltre ai genitori anche i ragazzi: da parte loro vivo interesse, emozionati nel pensare al nuovo percorso che a settembre inizierà.