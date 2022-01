Bra, cinque incontri per le coppie di sposi a Casa Sant’Antonino

“Un tempo per fermarci, riflettere, pregare in due. Per ascoltarci e confrontarci sul nostro amore. Un tempo per nutrire la vita di coppia alla luce del Vangelo”. Ecco una buona idea che arriva da Bra.

Cinque incontri mensili nel 2022 rivolti alle coppie di sposi, in programma il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.30 a Casa Sant’Antonino, la struttura dell’omonima Parrocchia adiacente all’oratorio (vicolo Sant’Antonino, traversa di via Pollenzo).

È possibile partecipare liberamente a singole date e non è un caso che l’evento, iniziato a fine 2021, ogni volta sia un successone. Altro che Uomini e Donne.

Si parte sabato 22 gennaio con il tema "avvolgere senza chiudere" e si prosegue il 19 febbraio (perdersi e cercarsi); il 19 marzo (amarsi senza misura); il 23 aprile (tessere fili della memoria); il 21 maggio (custodire la Parola).

Visto che siamo ancora in tempo di pandemia, ricordatevi il green pass e l’uso della mascherina. Prenotazioni entro il giovedì precedente all'incontro (non è previsto un servizio di baby-sitting).