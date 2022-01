Da parrucchieri ed estetisti solo con Green pass (base): "Una tutela per tutti". Ma anche un "impiccio" [VIDEO]

Da oggi si va dal parrucchiere o dall'estetista, a farsi una lampada abbronzante o dal tatuatore solo con il green pass. Basta quello base, quindi ottenibile con tampone negativo.

Siamo stati in qualche negozio di Cuneo a farci raccontare come gestiscono la nuova incombenza. Per la maggior parte di loro nessun problema, si deve fare e si fa. Per qualcuno è una tutela maggiore, a vantaggio di tutti, e c'è anche chi ha iniziato a chiedere il green pass già dalla scorsa settimana.

Non tutti, però, sono contenti di farlo, considerandolo un ulteriore "impiccio" e ostacolo lavorativo, in un momento già difficile.

Tutti d'accordo su un aspetto: aumenterà l'abusivismo.