Presidio in città e oltre 1.200 controlli anti Covid: l’intenso 2021 della Polizia Locale braidese

Un totale di 1.116 persone identificate per la verifica del Green Pass; 113 attività controllate (pubblici esercizi, ristoranti, strutture alberghiere, piscine, palestre, cinema, ecc.), 36 persone contravvenute per omesso uso della mascherina protettiva, mancato possesso del certificato verde e altre violazioni connesse all’emergenza epidemiologica; 18 le attività contravvenute.



Come era inevitabile, sono state quelle legate al rispetto delle normative Covid le attività principali del 2021 del Corpo di Polizia Municipale di Bra, come testimoniano i dati emersi dall’annuale conferenza stampa relativa organizzato nella ricorrenza di San Sebastiano.



L’appuntamento, ritornato in presenza dopo la videoconferenza del 2021, è stato introdotto dal sindaco Gianni Fogliato che ha ringraziato "i rappresentanti delle forze dell’ordine e del corpo dei Vigli Fuoco, il comandante e anche a tutti i collaboratori, uomini e donne che quotidianamente operano per la nostra città. Voglio in particolare sottolineare la caratteristica della loro azione: la prossimità, l’essere costantemente vicini ai cittadini, vivere la città come interfaccia con abitanti. In questo periodo difficile, non è venuto meno il supporto alla popolazione e agli enti superiori, sempre unito al tema del controllo".



Il vicesindaco Biagio Conterno, che nella Giunta comunale ha la delega alla Polizia Locale, ha poi ricordato in particolare l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nel chiarimento delle norme dei vari Dpcm e in occasione di "Cheese", nella quale, "grazie all’impegno di tutti, non si sono verificati problemi. L’obiettivo del controllo delle regole è centrale anche per il 2022: dietro ai numeri ci sono persone che hanno bisogno di sapere che il rispetto delle regole è uno dei pilastri della nostra società".



L’OSSERVANZA DEI DPCM

Commentando i dati, il commissario capo Mauro Taba, affiancato dal commissario Sergio Mussetto, ha evidenziato: "I controlli per il Covid hanno rappresentato la maggior parte delle nostre attività, ma gli altri settori non sono venuti meno. Anzi, in alcuni i numeri sono cresciuti rispetto agli anni pre-Covid. In questo, fondamentale è stata la collaborazione delle forze dell’ordine: i Carabinieri si sono occupati dei controlli sui mezzi di trasporto, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale negli esercizi pubblici. Ringrazio inoltre l’Amministrazione per l’assunzione di 5 nuove persone, il cui percorso di formazione terminerà il 2 marzo".



PATTUGLIAMENTI 365 GIORNI L’ANNO:

14.758 LE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

I controlli sul rispetto del Codice della Strada hanno portato a numeri importanti, anch’essa frutto di attività di pattugliamento svolte in tutti i 365 giorni dell’anno (in orario 7,15-19,30-20) e un servizio serale-notturno svolto tutti i venerdì e sabato fino all’una di notte.

La fine del lockdown ha portato a elevare a 14.758 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, (l’anno scorso erano state 8.542) di cui 9.130 verbali concernenti infrazioni dinamiche; 2.352 verbali concernenti infrazioni statiche, 931 verbali concernenti la zona blu, un totale di 10.449 punti decurtati (in riduzione rispetto al 2020, quando erano stati 11.663). Come sono in aumento gli incidenti stradali: 199 nel 2021 (contro i 143 del 2020), uno dei quali ha visto il decesso di un pedone; un incidente con un ferito in prognosi riservata; 48 altri sinistri con feriti in cui sono rimaste ferite 53 persone; 149 incidenti con soli danni a cose.



I veicoli rimossi per sosta in luogo vietato sono stati 147; 42 quelli sequestrati perché privi di assicurazione obbligatoria, 5 le patenti scadute ritirate, 236 i veicoli sospesi dalla circolazione per omessa revisione. Tra le sanzioni, 4 sono state commissionate per guida in stato di ebbrezza, 42 per uso del cellulare alla guida, 31 per mancate precedenze a intersezioni regolate da semaforo, 3 per guida di veicoli con patenti straniere non convertite, 9 per fuga in caso di incidente senza feriti.



OLTRE 106 DENUNCE PER VARI REATI.

217 VIOLAZIONI DELLE NORME AMBIENTALI

106 sono le notizie di reato inviate all’Autorità Giudiziaria di cui 57 per reati di cui si sono scoperti gli autori; 49 per reati commessi da ignoti; 69 le persone denunciate. Il 2021 è stato inoltre segnato dai disordini di settembre e dicembre: grazie alle immagini di videosorveglianza, si è riusciti a risalire agli autori e portare al deferimento di 7 e poi 6 persone per rissa e lesioni. A seguito di ciò sono stati emessi provvedimenti DASPO che hanno permesso di allontanare da Bra per 1 o 2 anni i responsabili.

Sul fronte ambientale, le violazioni accertate complessivamente sono state 217; le sanzioni per la raccolta differenziata 115; 35 quelle relative all’abbandono rifiuti: "In questo ambito, continua il nostro impegno senza sosta, anche grazie alla presenza di fototrappole collocate in vari punti. Ricordo in particolare un’azione condotta coi i carabinieri forestali, che ha portato al sequestro di 4000 m² di terreno tra Pollenzo e Borgo San Martino. Novità fondamentale per quest’anno è stato la modifica dell’articolo 1 del codice della strada, per cui ora la tutela dell’ambiente in questo codice", aggiunge Taba.

Per i cantieri, 225 le ore dedicate al controllo del rispetto delle norme; 2 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per abusi edilizi.