Fossano, il sindaco Tallone ricorda Lorenzo Tealdi: "Ci ha lasciato un grande amico della nostra città"

Numerosi i messaggi di sincero cordoglio che da diverse parti della provincia giungono in queste ore in ricordo del commendator Lorenzo Tealdi, figura che tanto ha fatto per il ciclismo della Granda, spentosi ieri all’ospedale di Mondovì, all’età di 85 anni.

Tra questi anche Dario Tallone, sindaco di Fossano, realtà nella quale l’ex bancario con la passione per le due ruote aveva vissuto in giovane età: "Oggi ci ha lasciato un grande amico della nostra città. Sono fiero di aver vissuto al fianco del commendator Tealdi il suo ultimo progetto legato all'amato ciclismo. Grazie a lui abbiamo ospitato a Fossano la grande partenza del 'Giro Donne' lo scorso luglio. Anche in quell'occasione Renzo ci aveva messo il cuore e aveva lavorato sodo per mesi per portare, ancora una volta, il grande ciclismo sulle strade della Granda".