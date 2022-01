Basta "accendere e spegnere" la scuola in presenza, troppe conseguenze negative su bambini e ragazzi

Il comitato regionale PAS (Priorità alla Scuola) Piemonte si rivolge nuovamente agli organi di Governo nazionali e regionali per portare l'attenzione sulla scuola, ormai in tilt e sulla condizione di disagio che continuano a vivere bambini e ragazzi, incastrati in un sistema intermittente di DAD e regole che cambiano continuamente. La lettera, sottoscritta dai genitori, trova anche il completo sostegno e appoggio del gruppo locale PAS Mondovì che continua, ormai da due anni, a sottolineare oltre alla priorità di avere una scuola in presenza, anche la necessità di ripensare l'organizzazione scolastica, anche prevedendo attività e lezioni all'aperto.

"Le famiglie hanno appreso prima dalle scuole, poi da anticipazioni di stampa che la Regione, il DIRMEI e le ASL hanno deciso di NON applicare i protocolli nazionali relativi alle quarantene scolastiche nella scuola primaria.

Risulta infatti che recenti disposizioni prevedano in Piemonte quarantena e DAD per tutta la classe già con 1 caso positivo (talvolta un insegnante, che sarebbe da considerarsi contatto non stretto).

Questo contraddice le “regole chiare per una scuola in presenza” varate poco più di 10 giorni fa dal Governo, anche se nella prassi già avveniva da tempo qui in Piemonte. Come certamente sapete infatti, per un singolo caso di positività i protocolli nazionali prevedono che vengano eseguiti un test T0 immediato e T5 a 5 giorni di distanza dal contatto e che nel caso non insorgano ulteriori casi tra gli alunni, si possa tornare in presenza.

La Vostra decisione, anticipata da varie fonti ed esperita direttamente da centinaia di famiglie, ci lascia basiti.

Se da una parte infatti è vero che i servizi di prevenzione sono in affanno da tempo - ancora prima di Natale - non possono essere ancora una volta i bambini e la loro scuola a pagarne le conseguenze.

Non è loro la colpa di un sistema sovente in tilt!!!

Inoltre, proprio a causa dell’elevata circolazione virale, il rientro a scuola con queste tempistiche ultra-cautelative potrebbe rivelarsi solo l’anticamera di una nuova quarantena e di un nuovo periodo di didattica a distanza, in un "accendi e spegni la scuola" i cui effetti negativi su bambini e ragazzi sono stati ampiamente dimostrati dagli esperti. Questo non è più sostenibile dalle famiglie e dai bambini!

Chiediamo dunque alla Regione Piemonte, al DIRMEI e alle ASL di rivedere questa decisione altamente penalizzante e di dedicare finalmente risorse alla scuola aperta in sicurezza, non chiusa per sicurezza!"

Il comitato Priorità alla Scuola -Piemonte